George Clooney festeggia i 20 anni di Villa Oleandra con una coppia estratta a sorte

zazoomblog : George Clooney 20 anni sul Lago di Como: l’iniziativa benefica per festeggiare - #George #Clooney #Como: #l’inizia… - lapatty_dan : RT @oggisettimanale: George #Clooney e Amal #Alamuddin, doppio anniversario sul Lago di Como con ospiti che non ti aspetti… - oggisettimanale : George #Clooney e Amal #Alamuddin, doppio anniversario sul Lago di Como con ospiti che non ti aspetti… - FQMagazineit : George Clooney e Amal festeggiano i 20 anni di Villa Oleandra sul lago di Como e invitano una coppia di sconosciuti… - CatelliRossella : George Clooney festeggia 20 anni sul lago di Como: il relax (blindato) a Villa Oleandra e la beneficienza… -

Tutto si può dire sutranne che non sia un uomo di parola, ed è per questo che quando ha messo in palio un pomeriggio in sua compagnia presso la mitologica Villa Oldeandra a Laglio, sul lago di Como , tutti ...ha acquistato ormai 20 anni fa la sua Villa Oleandra, la casa sul Lago di Como nella quale si ritira con la sua famiglia ogni volta che cerca relax e privacy. L'attore e la moglie Amal ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Laglio Sulla pagina Instagram dell’associazione Omaze sono state pubblicate le immagini di George e Amal con i vincitori, che avevano fatto una donazione per la Clooney Foundation for Justice Sorriden ...