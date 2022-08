(Di giovedì 11 agosto 2022) PARIGI (Francia) - "? La sua esclusione per lo scorso weekend è legata a motivi tecnici , ho parlato con lui, gli ho detto che intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della ...

Corriere dello Sport

In conferenza stampa a due giorni dal match casalingo con il Montpellier, il neo - tecnico del Psg Christopheha parlato della situazione dell'argentino ex Inter, fuori dal progetto del club ...Non ha escluso una possibilità Continua laal centrocampista di Paolo Maldini e Frederic ... Il Paris Saint Germain si è interessato con decisione al suo profilo, salvo poie Campos ... Galtier caccia Icardi: “Fuori dal progetto Psg, si cerchi una squadra” "Ho parlato con lui, intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della squadra", le parole del tecnico del club campione di Francia ...Cristophe Galtier, tecnico del Psg, ha parlato a proposito della situazione di Keylor Navas, portiere che piace al Napoli ...