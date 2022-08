Fresco | pratico e chic è l’outfit passepartout in vacanza e in città

Leggi su amica

(Di giovedì 11 agosto 2022) Chi l’avrebbe mai detto che il completo gilet e pantaloni di lino sarebbe diventato uno dei look più gettonati dell’estate 2022? Solitamente siamo abituati a vedere questi due pezzi in modalità formale e in un tessuto più pesante. Ora le cose sono cambiate. La versione in lino mantiene intatta l’eleganza degli originali ma, con la sua freschezza e leggerezza, li rende perfettamente portabili anche con il caldo estivo. Soprattutto declinati in colori neutri e chiari. Felicia Akerstrom sceglie il total white per il suo completo gilet e pantaloni di lino, aggiungendo accessori deluxe in tinta a contrasto. Sono state celeb come Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio e Gigi Hadid a lanciare il trend di indossare il gilet come un top. Ma nel pieno della calura estiva la tendenza si è evoluta. E per le influencer ha stravinto la versione con gilet e pantaloni di lino en ...