Europei di Nuoto 2022, prima medaglia per l'Italia: azzurre d'argento nella danza in vasca (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Nuoto iniziano subito col botto per l'Italia. Nel Nuoto sincronizzato e più precisamente nella danza in vasca è arrivata la prima medaglia di questa rassegna continentale. Si tratta di un argento ottenuto nella routine tecnica a squadre. Le azzurre impegnate allo stadio Nicola Pietrangeli di Roma hanno totalizzato 90.3772, punteggio che è stato superato solo dalla favorita della vigilia: l'Ucraina con 92.5106. La squadra italiana composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino è stata autrice di un ottimo esercizio, intitolato "Super Eroi". Le nostre ...

