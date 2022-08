Depay | attenti alla Premier Napoli | rebus portiere E il Toro cresce

Nel giorno delle visite mediche di Kostic,prende tempo con la Juventus. Il Napoli ufficializza Sirigu, in attesa di capire a chi farà da ...Al Barça mancheranno sei titolari, fra i quali gli attaccantie Ansu Fati, assenze ... troppe partite cominciano a farsi sentire,anche alle condizioni di Di Lorenzo che sinora non ha ...Real, 2-0 sull’Eintracht: poker di Carlo in Supercoppa, è il suo 10° trofeo internazionale. “Il salva Skriniar (forse)” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Mercato - ...Su Gazzetta: "Juve, attenta all'ex". Il Tottenham si informa su Memphis, che il Barça ha fretta di liberare per far spazio agli acquisti. In ...