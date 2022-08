Critica dell’azione giudiziaria. Scarpinato segna una svolta. (Di giovedì 11 agosto 2022) di Michelangelo Russo Nell’articolo di ieri 9 agosto Roberto Scarpinato, fino a pochi mesi fa Procuratore Generale di Palermo, ha tranciato un giudizio ferocissimo sulla sentenza assolutoria della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-Mafia per far cessare le stragi del 1993. Scarpinato, ormai in pensione da diversi mesi, è ormai un cittadino privato che può parlare come gli aggrada. E’ libero di esprimere giudizi su sentenze che, con la toga indosso, non potrebbero mai formulare. Ma è pur sempre, ancora, sotto certi aspetti, un magistrato. Per noi giudici, anche in pensione, vale la regola, comunemente accettata, simile a quella dei sacerdoti: “semel in ecclesia, semper in ecclesia”. Gli piaccia o meno, lo sconfessi o meno, Scarpinato sa che sta parlando ancora da magistrato. E la sua accusa ai ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 agosto 2022) di Michelangelo Russo Nell’articolo di ieri 9 agosto Roberto, fino a pochi mesi fa Procuratore Generale di Palermo, ha tranciato un giudizio ferocissimo sulla sentenza assolutoria della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-Mafia per far cessare le stragi del 1993., ormai in pensione da diversi mesi, è ormai un cittadino privato che può parlare come gli aggrada. E’ libero di esprimere giudizi su sentenze che, con la toga indosso, non potrebbero mai formulare. Ma è pur sempre, ancora, sotto certi aspetti, un magistrato. Per noi giudici, anche in pensione, vale la regola, comunemente accettata, simile a quella dei sacerdoti: “semel in ecclesia, semper in ecclesia”. Gli piaccia o meno, lo sconfessi o meno,sa che sta parlando ancora da magistrato. E la sua accusa ai ...

