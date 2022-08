Covid, cosa cambia col programma del centrodestra: addio al più grande incubo (Di giovedì 11 agosto 2022) Ecco la bozza del programma di centrodestra. Licenziata ieri dal tavolo messo al lavoro dai leader della coalizione per armonizzare le priorità dei singoli partiti. Il testo è volutamente generico per permettere a Fdi, Lega e Forza Italia di fare campagna integrando anche le rispettive cose. Ci sono presidenzialismo, autonomia, Ponte sullo Stretto. Si parla di blocco degli sbarchi (ma non "navale") e di flat tax, ma senza aliquote. All'ultimo minuto sono stati infilati dentro due capitoli: giustizia e ambiente. A sorpresa c'è anche un po' di "Agenda Draghi". Il documento, in 15 punti, si apre facendo professione di atlantismo ed europeismo, come richiesto da Forza Italia e senza che gli altri partiti abbiano fatto resistenza. Sia Fratelli d'Italia che la Lega da tempo hanno abbandonato i toni più euroscettici, perché la crisi pandemica, quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ecco la bozza deldi. Licenziata ieri dal tavolo messo al lavoro dai leader della coalizione per armonizzare le priorità dei singoli partiti. Il testo è volutamente generico per permettere a Fdi, Lega e Forza Italia di fare campagna integrando anche le rispettive cose. Ci sono presidenzialismo, autonomia, Ponte sullo Stretto. Si parla di blocco degli sbarchi (ma non "navale") e di flat tax, ma senza aliquote. All'ultimo minuto sono stati infilati dentro due capitoli: giustizia e ambiente. A sorpresa c'è anche un po' di "Agenda Draghi". Il documento, in 15 punti, si apre facendo professione di atlantismo ed europeismo, come richiesto da Forza Italia e senza che gli altri partiti abbiano fatto resistenza. Sia Fratelli d'Italia che la Lega da tempo hanno abbandonato i toni più euroscettici, perché la crisi pandemica, quella ...

