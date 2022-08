Cornea artificiale restituisce vista a 14 pazienti

repubblica : Salute: Cornea artificiale, il primo test restituisce la vista a 14 persone - repubblica : Cornea artificiale, il primo test restituisce la vista a 14 persone - SkyTG24 : Cornea artificiale ridona vista a 20 persone: i risultati dei primi test - augusto_amato : Cornea artificiale, il primo test restituisce la vista a 14 persone - anna_boggero : RT @rosadineve: Dalla Finlandia Sostituzione della cornea compromessa con una in collagene ricavata da pelle di maiale 20 pazienti recupera… -

L'impianto di una nuova cornea artificiale realizzata in collagene ricavato da pelle di maiale ha consentito a 20 pazienti con cheratocono, una malattia degenerativa della cornea, di ottenere un importante miglioramento della funzione visiva. 20 pazienti con malattie degenerative della cornea, di cui 14 considerati legalmente ciechi, hanno riacquistato una buona funzione visiva grazie a una cornea artificiale. Si tratta dell'incredibile successo raggiunto dalla sperimentazione portata avanti dai ricercatori svedesi della Linköping University insieme all'azienda LinkoCare Life Scienzes.