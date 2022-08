Congedo parentale: cosa cambia dal 13 agosto per i padri e i lavoratori autonomi (Di giovedì 11 agosto 2022) Da domani, 13 agosto, scatta il nuovo sistema dei congedi parentali. Ora, per i padri saranno previsti 10 giorni lavorativi di Congedo obbligatorio. Potranno essere usufruiti anche in modo non continuativo e salgono a 20 giorni in caso di parto plurimo. Vale anche per i padri adottivi e affidatari. E la retribuzione? Resta al 100%. Questa è solo una delle norme previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2022 che si pone l’obiettivo di incentivare i genitori alla «condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne» e facilitarli nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. Il neo-papà potrà scegliere di fruire del Congedo dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Indennità per lavoratrici autonome Da sabato, 13 ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Da domani, 13, scatta il nuovo sistema dei congedi parentali. Ora, per isaranno previsti 10 giorni lavorativi diobbligatorio. Potranno essere usufruiti anche in modo non continuativo e salgono a 20 giorni in caso di parto plurimo. Vale anche per iadottivi e affidatari. E la retribuzione? Resta al 100%. Questa è solo una delle norme previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2022 che si pone l’obiettivo di incentivare i genitori alla «condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne» e facilitarli nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. Il neo-papà potrà scegliere di fruire deldai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Indennità per lavoratrici autonome Da sabato, 13 ...

