Amici | ex ballerino del talent si è sposato ed il testimone di nozze è un altro ex protagonista del programma!

Abbiamo conosciuto Graziano Di Prima nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino nel 2019 si è fidanzato ufficialmente con Giada Lini, insegnante professionista di Ballando con le stelle. A causa della pandemia le nozze, che dovevano celebrarsi nel 2020 sono saltate ma, a distanza di tre anni dalla proposta, Graziano e Giada sono diventati marito e moglie! Il matrimonio è stato celebrato ieri, alla presenza di Amici e familiari tra cui un ex ballerino di Amici. testimone degli sposi è stato infatti Leonardo Lini, fratello di Giada, che in molti ricorderanno come concorrente dell'ultima edizione del talent. Il ragazzo ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto del grande giorno con una dedica speciale: Finalmente sposi.

