10 buoni motivi per fare un viaggio a piedi

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Primo: camminare aiuta a liberare la mente dagli stress facendo emergere la soluzione ai problemi e a scaricare l'energia negativa accumulata in mesi di lavoro. Secondo: per scoprire la pace interiore della lentezza consapevole, si impara a camminare con passo lento, guardandosi intorno. Terzo: camminare è un atto curativo in sé che predispone alla guarigione. Quarto: i viaggi a piedi sono utili per imparare a distinguere tra superfluo e necessario. Si mette a fuoco, infatti, cos'è indispensabile e cosa si può evitare. Quinto: il cammino ci insegna l'incontro, con le persone e con la natura. E ancora: il cammino allena ad accettare gli imprevisti; richiede buono spirito d'adattamento; è una bella occasione per conoscere il territorio in cui viviamo e ci insegna a superare le crisi. Dopo i primi tre giorni di cammino, in cui il corpo (e la mente) ...

