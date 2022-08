Ultime Notizie – Trento, 17enne scompare nel lago di Lavarone: ricerche in corso (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio, si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso Sono riprese le ricerche del 17enne scomparso nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato nel lago di Lavarone in Trentino. Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio ma domiciliato a Lonigo, nel vicentino, era in gita con un gruppo Agesci. Intorno alle 15.30 si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso. I Vigili del Fuoco sono impegnati, assieme al nucleo sommozzatori, nelle ricerche, terminate ieri col buio e riprese questa mattina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio, si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso Sono riprese ledelscomparso nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato neldiin Trentino. Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio ma domiciliato a Lonigo, nel vicentino, era in gita con un gruppo Agesci. Intorno alle 15.30 si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso. I Vigili del Fuoco sono impegnati, assieme al nucleo sommozzatori, nelle, terminate ieri col buio e riprese questa mattina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 43.084 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - CorriereCitta : Scuola, a rischio 329 milioni di euro dai fondi del Pnrr: ”In ballo c’è il futuro dei nostri figli” - N36volpe1973 : Ha Questa Gente dei Problemi della Sicilia non Frega Nulla ##GuerradiPoltrone -- Salta il tavolo romano, si continu… -