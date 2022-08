Tommaso Zorzi e Stanzani sempre più innamorati: in vacanza tra coccole e relax – FOTO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani, hanno passato una bellissima settimana di vacanza in quel di Milano Marittima. Nonostante i 40 gradi all’ombra, la coppia non è riuscita a stare separata più di tanto (facendo impazzire i fan per i dolcissimi momenti di romanticismo. Tommaso Zorzi e Stanzani sempre più innamorati Zorzi e Stanzani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 agosto 2022)e il fidanzato, hanno passato una bellissima settimana diin quel di Milano Marittima. Nonostante i 40 gradi all’ombra, la coppia non è riuscita a stare separata più di tanto (facendo impazzire i fan per i dolcissimi momenti di romanticismo.più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tommaso_zorzi : Vedo in tendenza #GayoloDelleScimmie e capisco come mai in Italia vincerà la Meloni. - tommaso_zorzi : @gayit Però non ho mai detto di essere di centro-destra. Anche perché non l’ho mai votata. Ho detto che sono esisti… - tommaso_zorzi : Grazie di tutto, è stato un viaggio meraviglioso. Speriamo di tornare presto?? #TailorMade - ___setmefree : @ColluSandra @ecomedicoio @tommaso_zorzi Peccato che lui non sia in politica quindi può dare credito anche a sto ca… - Fortuna18473849 : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi e Stanzani sempre più innamorati: in vacanza tra coccole e relax – FOTO -