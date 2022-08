Piano scuola 4.0, tutte le misure finanziate. Le procedure di attuazione da parte delle scuole (Di mercoledì 10 agosto 2022) Analizziamo il Piano scuola 4.0 di recente approvazione, con il decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con un focus sulle azioni per le quali sono stati previsti appositi finanziamenti e le procedure amministrative utili da attuare che interesseranno le segreterie scolastiche, nel rispetto della autonomia didattica, gestionale e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Analizziamo il4.0 di recente approvazione, con il decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con un focus sulle azioni per le quali sono stati previsti appositi finanziamenti e leamministrative utili da attuare che interesseranno le segreterie scolastiche, nel rispetto della autonomia didattica, gestionale e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L'articolo .

