“Per lei farei di tutto”. Cristiano Malgioglio spiazza, brucia di passione per la bellissima collega (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cristiano Malgioglio, dichiarazioni a sorpresa per l’attrice: “per lei potrei diventare eterosessuale”. Parole senza filtri, com’è nel suo stile, mentre cresce l’attesa per il suo debutto da conduttore su Rai 3 con ‘Mi casa es tu casa’. A spiegare il format ci pensa Tv Blog: “il programma si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà, canterà, cenerà, insomma farà tutte quelle cose che abitualmente si fanno quando si accoglie un ospite a casa propria”. “Il tutto avrà un sapore autenticamente informale fra i vari ambienti della casa, questo per scavare nella dimensione intima dell’ospite di turno, in una diretta-differita che saprà così cogliere i momenti quanto più veri possibili di questi dialoghi”. Insomma spettacolo assicurato. Del resto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022), dichiarazioni a sorpresa per l’attrice: “per lei potrei diventare eterosessuale”. Parole senza filtri, com’è nel suo stile, mentre cresce l’attesa per il suo debutto da conduttore su Rai 3 con ‘Mi casa es tu casa’. A spiegare il format ci pensa Tv Blog: “il programma si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà, canterà, cenerà, insomma farà tutte quelle cose che abitualmente si fanno quando si accoglie un ospite a casa propria”. “Ilavrà un sapore autenticamente informale fra i vari ambienti della casa, questo per scavare nella dimensione intima dell’ospite di turno, in una diretta-differita che saprà così cogliere i momenti quanto più veri possibili di questi dialoghi”. Insomma spettacolo assicurato. Del resto ...

elio_vito : Il suo partito ha votato in Europa contro la parità salariale per le donne, ha votato contro il diritto delle donne… - CarloCalenda : Nessuno più di lei dovrebbe capire la mia scelta. È dai tempi di ItaliaFutura e Scelta Civica che cerchiamo di comb… - quinta : Facebook ha dato alla polizia del Nebraska i messaggi diretti di una ragazza chè potessero indagarla per aborto (ch… - francescamir48 : Fra un Sultans of swing e un My Sharona a placare tanto ritmo arrivava lei che conduceva in un mondo più intimo ed… - MSantariga : RT @Alessan58605211: Ho deciso: per la prima volta non voterò per il Pd, Letta non mi rappresenta, voterò per il M5s.Presidente Conte, sono… -