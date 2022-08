Ogni trucco per fermare il tempo è delirante (Di mercoledì 10 agosto 2022) «La sicumera di fermare il tempo, volere l’eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, non è solo impossibile, è delirante». Ha tuonato così Papa Francesco nell’Aula Paolo VI zeppa di fedeli, in occasione della sedicesima catechesi sulla terza età. «Sulla terra siamo apprendisti della vita», e «il tempo della vita sulla terra è la grazia di questo passaggio», quello cioè verso «una vita più piena, una vita che solo in Dio trova il compimento». Papa ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) «La sicumera diil, volere l’eterna giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, non è solo impossibile, è». Ha tuonato così Papa Francesco nell’Aula Paolo VI zeppa di fedeli, in occasione della sedicesima catechesi sulla terza età. «Sulla terra siamo apprendisti della vita», e «ildella vita sulla terra è la grazia di questo passaggio», quello cioè verso «una vita più piena, una vita che solo in Dio trova il compimento». Papa ...

