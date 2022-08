Obiettivo quarti per Gigante e Arnaldi a San Marino (Di mercoledì 10 agosto 2022) I due azzurri puntano a un posto tra i migliori otto agli “Internazionali San Marino Open”, ATP Challenger giunto alla 29esima edizione. Anche Cecchinato, Forti, Weis e Giustino sono approdati al secondo turno e saranno avversari in due derby Leggi su federtennis (Di mercoledì 10 agosto 2022) I due azzurri puntano a un posto tra i migliori otto agli “Internazionali SanOpen”, ATP Challenger giunto alla 29esima edizione. Anche Cecchinato, Forti, Weis e Giustino sono approdati al secondo turno e saranno avversari in due derby

