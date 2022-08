Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: soccorse 41 persone a poche miglia dalla costa. Naufragio in Tunisia: 6 morti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Durante la notte tra il 9 e il 10 agosto, sono state soccorse dalla motovedetta V7007 della Guardia di Finanza 41 persone che si trovavano su tre imbarcazioni a circa mezzo miglio di distanza dalla costa dell’isola. A bordo dei tre natanti partiti dalla Tunisia, in particolare dalla città Zarzis e dall’isola di Gerba, si trovavano rispettivamente 15, 11 e 15 Migranti di nazionalità tunisina, tra cui quattro minori e una donna. Sono stati tutti spostati verso l’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento si trovano già 415 ospiti. Nella giornata di ieri, tre imbarcazioni sono approdate in territorio italiano e con loro circa 129 persone. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Continuano gli. Durante la notte tra il 9 e il 10 agosto, sono statemotovedetta V7007 della Guardia di Finanza 41che si trovavano su tre imbarcazioni a circa mezzo miglio di distanzadell’isola. A bordo dei tre natanti partiti, in particolarecittà Zarzis e dall’isola di Gerba, si trovavano rispettivamente 15, 11 e 15di nazionalità tunisina, tra cui quattro minori e una donna. Sono stati tutti spostati verso l’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento si trovano già 415 ospiti. Nella giornata di ieri, tre imbarcazioni sono approdate in territorio italiano e con loro circa 129. Per la ...

The_EuropeanGuy : RT @monikindaaaa: Più di 10 anni di invasione,che il PD diceva essere indispensabile per ITA,xché arrivavano nuovi pagatori di pensioni non… - monikindaaaa : Più di 10 anni di invasione,che il PD diceva essere indispensabile per ITA,xché arrivavano nuovi pagatori di pensio… - ananassobasso : RT @monikindaaaa: Piscine occupate dai migranti: Francia in balìa delle gang - brunieradino : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non basta impedire nuovi sbarchi di #migranti, bisogna anche costringere quelli arr… - monikindaaaa : Piscine occupate dai migranti: Francia in balìa delle gang -