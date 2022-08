(Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo un'. Questo non ci impedisce di lavorare per un'Alleanza più equilibrata, che sia protagonista di pace, sicurezza e stabilità mondiale e che tenga a bada certi avventurismi tipici dei Democratici americani. I Balcani occidentali sono un'area strategica per l'interesse nazionaleno, la Serbia è un Paese amico, candidato all'adesione all'Ue e da sempre in relazioni strette con la Russia. Polarizzare la situazione in quell'area rischia di portare a scenari inimmaginabili e bisogna evitarlo a tutti i costi, abbiamo bisogno di unire e di non lasciare nessuna nazione europea nell'orbita di Mosca”. Lo dice il presidente di Fdi Giorgiain un'intervista a Panorama. Diversi i punti toccati dalla leader di Fdi. Tra questi la ...

elio_vito : Ah, si è svelato il bluff, il blocco navale era una bufala, illegale, impossibile da realizzare. Ora Meloni parla d… - CarloCalenda : Basta. Basta con questa politica dove nulla cambia: Meloni al posto di Salvini; Bonelli e Fratoianni al posto di Be… - bartolopietro1 : L’anniversario di #Marcinelle ci ricorda che ieri anche noi italiani cercavano un futuro altrove come oggi altri lo… - Tele_Nicosia : Meloni “Con noi l’Italia saldamente nella Nato” - Monica59374295 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ...Nella mia città il sindaco con soldi dubbi ha piazzato manifesti a grandezza cin… -

Letta e il braccio destro Marcolavorano di penna e bianchetto alla "rimodulazione delle intese"gli alleati rimasti in campo dopo lo strappo di Calenda. Tra i frontman della lista che per ...... le ultime notizie Renzi e Calenda rancori e capricci dei due galli nel pollaio del Centro Calenda: "AccordoRenzi non scontato. Sarò io a sottrarre voti a" Gli ultimi sondaggi politici - ...Così riparte la ricerca dei candidati nel centrosinistra. In pista anche Elly Schlein, Annamaria Furlan e Emma Bonino. I collegi sicuri si sono ridotti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...