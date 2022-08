Manchester United, dall’Inghilterra rilanciano: spogliatoio stufo di Ronaldo! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ronaldo e il Manchester United ai ferri corti. Anche i compagni sono stufi della situazione attorno al giocatore portoghese Cristiano Ronaldo e il Manchester United si allontanano ogni giorno di più. Il portoghese spinge per andare via e, questo suo atteggiamento, avrebbe messo in subbuglio lo spogliatoio della squadra. Stando a quanto riferito dal Sun, infatti, un numero considerevole dei suoi compagni di squadra sarebbe stufo degli atteggiamenti tenuti da CR7 e vorrebbe che questa telenovela sul suo futuro terminasse il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ronaldo e ilai ferri corti. Anche i compagni sono stufi della situazione attorno al giocatore portoghese Cristiano Ronaldo e ilsi allontanano ogni giorno di più. Il portoghese spinge per andare via e, questo suo atteggiamento, avrebbe messo in subbuglio lodella squadra. Stando a quanto riferito dal Sun, infatti, un numero considerevole dei suoi compagni di squadra sarebbedegli atteggiamenti tenuti da CR7 e vorrebbe che questa telenovela sul suo futuro terminasse il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

