Maltempo, piogge e temporali al Sud: allerta gialla in 5 regioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Maltempo sull'Italia con 5 regioni del Mezzogiorno – Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e gran parte della Sardegna – da allerta gialla domani, giovedì 11 agosto. Una depressione centrata sull'est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, fa presente la Protezione civile, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

vigilidelfuoco : #Maltempo, per le forti piogge una colata di fango ha invaso il Corso di Monteforte Irpino (AV): squadre… - Tg3web : È la Campania in queste ore a pagare il prezzo più alto per il maltempo. Piogge torrenziali hanno trasformato le st… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #11agosto, in cinque regioni ????? Ancora piogge e temporali al Sud. Leggi l'… - telodogratis : Maltempo, piogge e temporali al Sud: allerta gialla in 5 regioni - giakimanca25 : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #11agosto, in cinque regioni ????? Ancora piogge e temporali al Sud. Leggi l'avviso meteo… -