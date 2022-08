LIVE Sinner-Mannarino 2-6 6-4 1-0, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel terzo set (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break Mannarino! Passaggio a vuoto in uscita dal servizio. 30-30 DIRITTO DIAGONALE ESPLOSIVO DI Sinner 15-30 Doppio fallo del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-15 Gran recupero di diritto in difesa di Mannarino. 1-0 break IMMEDIATO DI Sinner! Diritto diagonale in corridoio del veterano francese. 30-40 PALLA break Sinner! Doppio fallo di Mannarino. 30-30 Il classe 2001 conquista la diagonale di rovescio. 30-15 Rovescio in avanzamento vincente di Mannarino. 15-15 Sinner sbaglia in risposta con il diritto. 0-15 Errore in uscita dal servizio di Mannarino. INIZIO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA! Passaggio a vuoto in uscita dal servizio. 30-30 DIRITTO DIAGONALE ESPLOSIVO DI15-30 Doppio fallo del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto del. 0-15 Gran recupero di diritto in difesa di. 1-0IMMEDIATO DI! Diritto diagonale in corridoio del veterano francese. 30-40 PALLA! Doppio fallo di. 30-30 Il classe 2001 conquista la diagonale di rovescio. 30-15 Rovescio in avanzamento vincente di. 15-15sbaglia in risposta con il diritto. 0-15 Errore in uscita dal servizio di. INIZIO ...

