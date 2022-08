La macchina del fango fa cilecca: il successo di Meloni non è figlio di una momentanea fiammata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 25 settembre del 2022 è una data destinata ad entrare nella storia della nostra Nazione. Non sarà una domenica come tante altre, perché in quella circostanza il popolo italiano avrà la concreta possibilità di far rientrare la Politica dal suo esilio. Così come nel 2008 gli Italiani scelsero convintamente di affidare il governo del Sistema Italia ad una maggioranza di centrodestra, tra poco più di un mese, ci ritroveremo al cospetto di uno spartiacque che spazzerà, ce lo auguriamo in tanti, pesantemente istrionismo e demagogia. L’attacco a Giorgia Meloni con i “vecchi arnesi” Comincerà, con altissima probabilità, la stagione del rinnovamento e della ripartenza. Vorremmo tanto che fosse un periodo in grado di ridare alla Politica il suo primato. Se volessimo sintetizzare il tutto, potremmo senza esagerare scrivere che siamo prossimi ad una rivincita della Storia. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 25 settembre del 2022 è una data destinata ad entrare nella storia della nostra Nazione. Non sarà una domenica come tante altre, perché in quella circostanza il popolo italiano avrà la concreta possibilità di far rientrare la Politica dal suo esilio. Così come nel 2008 gli Italiani scelsero convintamente di affidare il governo del Sistema Italia ad una maggioranza di centrodestra, tra poco più di un mese, ci ritroveremo al cospetto di uno spartiacque che spazzerà, ce lo auguriamo in tanti, pesantemente istrionismo e demagogia. L’attacco a Giorgiacon i “vecchi arnesi” Comincerà, con altissima probabilità, la stagione del rinnovamento e della ripartenza. Vorremmo tanto che fosse un periodo in grado di ridare alla Politica il suo primato. Se volessimo sintetizzare il tutto, potremmo senza esagerare scrivere che siamo prossimi ad una rivincita della Storia. Gli ...

