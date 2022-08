La flat tax sopravvive solo nella retorica di un mercato elettorale a corto di idee /1 (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Mario Pomini* Il punto forte del programma economico della destra italiana, a sentire le prime dichiarazioni dei due leader, sembra essere la ormai nota flat tax, la tassa sul reddito con un’aliquota unica (e bassa). Questa nuova tassa dovrebbe andare a sostituire le quattro aliquote dell’Irpef, l’imposta nata con la grande riforma fiscale nel 1973 che dopo un cinquantennio di onesto lavoro verrebbe messa in soffitta. A dire il vero, non è la prima volta che la compagine conservatrice tenta la cosiddetta rivoluzione fiscale, per usare un’espressione in voga negli anni Ottanta e Novanta. Notevole, quanto del tutto infruttuoso, è stato il tentativo operato dal ministro Giulio Tremonti con la legge delega del lontano aprile 2003, quando il centrodestra aveva la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento. La riforma Tremonti, in realtà, prevedeva due aliquote sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Mario Pomini* Il punto forte del programma economico della destra italiana, a sentire le prime dichiarazioni dei due leader, sembra essere la ormai notatax, la tassa sul reddito con un’aliquota unica (e bassa). Questa nuova tassa dovrebbe andare a sostituire le quattro aliquote dell’Irpef, l’imposta nata con la grande riforma fiscale nel 1973 che dopo un cinquantennio di onesto lavoro verrebbe messa in soffitta. A dire il vero, non è la prima volta che la compagine conservatrice tenta la cosiddetta rivoluzione fiscale, per usare un’espressione in voga negli anni Ottanta e Novanta. Notevole, quanto del tutto infruttuoso, è stato il tentativo operato dal ministro Giulio Tremonti con la legge delega del lontano aprile 2003, quando il centrodestra aveva la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento. La riforma Tremonti, in realtà, prevedeva due aliquote sul ...

