Juventus, colpo dal Barcellona quasi a costo zero: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo una sessione di mercato tutt’altro che noiosa e scontata, la Juventus cerca occasioni a basso costo per chiudere in bellezza il calciomercato. La rosa che verrà lasciata in mano ad Allegri prima dell’inizio della Serie A sarà orfana solo di qualche ricambio, che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di questa sessione estiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, potrebbe arrivare a sorpresa un nuovo potenziale titolare. Dopo l’arrivo di Kosti?, infatti, la Juventus sarebbe molto vicina all’acquisto di Memphis Depay dal Barcellona. Depay Juventus Barcellona Già i primi contatti, avvenuti lunedì, erano stati positivi, ma l’operazione ha avuto un’importante accelerata data la situazione in cui versa il Barcellona. Il mancato rispetto dei paletti de ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo una sessione di mercato tutt’altro che noiosa e scontata, lacerca occasioni a bassoper chiudere in bellezza il calciomercato. La rosa che verrà lasciata in mano ad Allegri prima dell’inizio della Serie A sarà orfana solo di qualche ricambio, che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di questa sessione estiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, potrebbe arrivare a sorpresa un nuovo potenziale titolare. Dopo l’arrivo di Kosti?, infatti, lasarebbe molto vicina all’acquisto di Memphis Depay dal. DepayGià i primi contatti, avvenuti lunedì, erano stati positivi, ma l’operazione ha avuto un’importante accelerata data la situazione in cui versa il. Il mancato rispetto dei paletti de ...

