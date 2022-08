Gazzetta – Calciomercato: anticipare a dicembre il prossimo mercato invernale (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 09:01:22 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Sarà una stagione anomala col lungo stop per il Mondiale. Si potrebbe consentire un periodo più lungo di campagna acquisti e cessioni partendo intorno al 20 novembre Siamo alle solite. Riparte il campionato e ancora non sappiamo come saranno composte le squadre che vi partecipano. Tutti i pronostici sono accompagnati da un asterisco: * salvo acquisti o cessioni eccellenti da qui alla fine del Calciomercato. Mai come quest’anno le griglie di partenza abbozzate alla vigilia sono in buona parte inattendibili: stavolta, con la partenza anticipata causa Qatar, sono quattro le giornate di campionato in programma prima della fine delle trattative. Come possono gli allenatori preparare bene la stagione senza sapere ancora quale sarà a fine mese ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 09:01:22 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Sarà una stagione anomala col lungo stop per il Mondiale. Si potrebbe consentire un periodo più lungo di campagna acquisti e cessioni partendo intorno al 20 novembre Siamo alle solite. Riparte il campionato e ancora non sappiamo come saranno composte le squadre che vi partecipano. Tutti i pronostici sono accompagnati da un asterisco: * salvo acquisti o cessioni eccellenti da qui alla fine del. Mai come quest’anno le griglie di partenza abbozzate alla vigilia sono in buona parte inattendibili: stavolta, con la partenza anticipata causa Qatar, sono quattro le giornate di campionato in programma prima della fine delle trattative. Come possono gli allenatori preparare bene la stagione senza sapere ancora quale sarà a fine mese ...

