Elezioni: Letta, 'con +Europa unità di intenti naturale' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - Con +Europa c'è una "unità di intenti naturale". Lo ha detto Enrico Letta presentando con Emma Bonino e Benedetto Della Vedova la candidatura di Carlo Cottarelli. "Con Emma ho condiviso alcuni mesi di lavoro per me molto belli, importanti, difficili -ha spiegato il segretario del Pd-. Emma Bonino ministro degli Esteri del governo che ho avuto l'onore di presiedere è stata una continua lezione di vita e di politica e sono contento di essere qui con lei. Essere accanto a Emma è un privilegio".

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici "i Calettaz" – sono lieti di an… - AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - Piergi_Schiano : L'unica cosa sicura di queste elezioni è che la coalizione di centro-sinistra ha bisogno di leadership e quella di…