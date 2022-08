“E mentre Totti e Ilary…”. Fiorello e la moglie, arriva la confessione sulla loro vita privata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiorello e la moglie Susanna, un amore sempre più forte. Le pagine di gossip non fanno che aggiornare i lettori della nota rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma fortunatamente esistono anche le belle notizie. Insieme da 26 anni, lo showman di origini siciliane e la moglie non fanno che intensificare la loro complicità. Fiorello e la moglie Susanna sempre insieme. La coppia non fa che affrontare la quotidianità l’uno al fianco dell’altra. E il momento della vacanza estiva non poteva che rappresentare la prova del nove per incrementare ulteriormente l’affiatamento. Ogni momento sembra essere colto al volo per dimostrare che il tempo non sempre logora i sentimenti, anzi il contrario. Fiorello e la moglie Susanna, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)e laSusanna, un amore sempre più forte. Le pagine di gossip non fanno che aggiornare i lettori della nota rottura tra Francescoe Ilary Blasi, ma fortunatamente esistono anche le belle notizie. Insieme da 26 anni, lo showman di origini siciliane e lanon fanno che intensificare lacomplicità.e laSusanna sempre insieme. La coppia non fa che affrontare la quotidianità l’uno al fianco dell’altra. E il momento della vacanza estiva non poteva che rappresentare la prova del nove per incrementare ulteriormente l’affiatamento. Ogni momento sembra essere colto al volo per dimostrare che il tempo non sempre logora i sentimenti, anzi il contrario.e laSusanna, un ...

