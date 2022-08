Decreto Aiuti bis, bonus 200 euro in arrivo per 3 milioni di partite Iva e per i docenti esclusi (Di mercoledì 10 agosto 2022) bonus 200 euro anche per 3 milioni di partite Iva e per i docenti precari sinora esclusi con il nuovo Decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutti i dettagli sulle novità introdotte dal provvedimento. Decreto Aiuti bis, bonus 200 euro in arrivo per 3 milioni di partite Iva Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore definitiva del Decreto Aiuti bis, il bonus 200 euro è stato riconosciuto a tutti gli effetti ai lavoratori autonomi. Nel Decreto, viene specificato che sono 3 milioni le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022)200anche per 3diIva e per iprecari sinoracon il nuovobis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutti i dettagli sulle novità introdotte dal provvedimento.bis,200inper 3diIva Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore definitiva delbis, il200è stato riconosciuto a tutti gli effetti ai lavoratori autonomi. Nel, viene specificato che sono 3le ...

