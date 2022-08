Calcio: Serie A, gli arbitri della prima giornata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Gli arbitri della prima giornata di Serie A, in programma nelle giornate del 13, 14 e 15 agosto: Milan-Udinese (sabato 13, ore 18.30): Marinelli; Sampdoria-Atalanta (sabato 13, ore 18.30): Dionisi; Lecce-Inter (sabato 13, ore 20.45): Prontera; Monza-Torino (sabato 13, ore 20.45): Mariani; Fiorentina-Cremonese (domenica 14, ore 18.30): Sacchi; Lazio-Bologna (domenica 14, ore 18.30): Massimi; Salernitana-Roma (domenica 14, ore 20.45): Sozza; Spezia-Empoli (domenica 14, ore 20.45): Chiffi; Verona-Napoli (lunedì 15, ore 18.30): Fabbri; Juventus-Sassuolo (lunedì 15, ore 20.45): Rapuano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - GlidiA, in programma nelle giornate del 13, 14 e 15 agosto: Milan-Udinese (sabato 13, ore 18.30): Marinelli; Sampdoria-Atalanta (sabato 13, ore 18.30): Dionisi; Lecce-Inter (sabato 13, ore 20.45): Prontera; Monza-Torino (sabato 13, ore 20.45): Mariani; Fiorentina-Cremonese (domenica 14, ore 18.30): Sacchi; Lazio-Bologna (domenica 14, ore 18.30): Massimi; Salernitana-Roma (domenica 14, ore 20.45): Sozza; Spezia-Empoli (domenica 14, ore 20.45): Chiffi; Verona-Napoli (lunedì 15, ore 18.30): Fabbri; Juventus-Sassuolo (lunedì 15, ore 20.45): Rapuano.

