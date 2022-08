Barcellona, Piqué si abbassa nuovamente lo stipendio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gerard Piquè ha deciso di tagliare nuovamente il suo ingaggio per venire incontro alle esigenze del Barcellona. Il difensore spagnolo, nato e cresciuto calcisticamente nel club catalano con una parentesi nel Manchester United, ha deciso di rinunciare ad una quota dell’ingaggio, in modo da favorire l’iscrizione dei neoacquisti nei registri de LaLiga. Lo riporta il quotidiano As. Non una sorpresa per i tifosi blaugrana. Già un anno fa infatti Piquè si era abbassato lo stipendio, per permettere la registrazione degli acquisti di Eric Garcia e di Memphis Depay. Più di qualcuno vede per il difensore un futuro da presidente del club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gerard Piquè ha deciso di tagliareil suo ingaggio per venire incontro alle esigenze del. Il difensore spagnolo, nato e cresciuto calcisticamente nel club catalano con una parentesi nel Manchester United, ha deciso di rinunciare ad una quota dell’ingaggio, in modo da favorire l’iscrizione dei neoacquisti nei registri de LaLiga. Lo riporta il quotidiano As. Non una sorpresa per i tifosi blaugrana. Già un anno fa infatti Piquè si erato lo, per permettere la registrazione degli acquisti di Eric Garcia e di Memphis Depay. Più di qualcuno vede per il difensore un futuro da presidente del club. SportFace.

Calciomercato: Barça. Trattativa con Busquets per ridurre le spese

Peraltro il Barcellona starebbe valutando una soluzione simile per Gerard Piqué, il cui contratto però scade nel 2024.