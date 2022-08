Avellino | ufficiale l’ingaggio di Ceccarelli | ecco i dettagli

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tommasoè un nuovo calciatore dell’la nota della società: “L’U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Tommaso. Nato a Napoli il 2 giugno 1992 l’esterno romano è cresciuto nelle giovanili della Lazio. In carriera ha indossato le maglie di Juve Stabia, Lanciano, Feralpisalò, L’Aquila, Lupa Roma, Prato, Monza e Catania. In carriera ha collezionato 261 presenze tra i professionisti nelle quali ha messo a segno 42 gol e fornito 9 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto adTommaso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

