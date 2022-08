VIDEO | Calciomercato Napoli | COSA MANCA per arrivare a RASPADORI!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 agosto 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport dove ha lasciato alcune dichiarazioni in merito alneroverde ed in particolare si è soffermato sul futuro di Giacomo Raspadori. Di seguito le parole di Carnevali: “Raspadori? Nessuna novità per il momento.per chiudere? Dobbiamo ancora parlare con il. Pinamonti? Ne stiamo parlando, ma non solo con l’Inter. C’è da trovare ancora l’intesa con l’attaccante. Per quanto riguarda Berardi stiamo tentando di rinnovargli il contratto, abbiamo sempre detto che è il giocatore più importante del Sassuolo“ Niente di nuovo dunque per quanto riguarda il futuro di Raspadori, l’attaccante italiano continua ad aspettare quello che sarà il suo futuro. Nel frattempo ilha trovato ...