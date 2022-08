Uomini e Donne, com’è nato il trono over? (Di martedì 9 agosto 2022) La prima stagione del trono over di Uomini e Donne è andata in onda nel 2010 e il format nacque un po’ per caso. A “C’è Posta per Te”, infatti, Maria De Filippi riceveva molte lettera da parte di anziani signori e signore che scrivevano per ritrovare il loro primo amore e magari non invecchiare da soli. Tra le signore c’era Rosetta. Così, Maria De Filippi decise di affiancare al trono over con protagonisti tronisti e corteggiatori un trono “over”, con persone più grandi, dai 40/45 in su, e consentire anche a loro di conoscere potenziali partner. Gemma Galgani è l’unica protagonista del trono over rimasta dalla prima puntata a oggi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Tina Cipollari, chi scelse quando ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 agosto 2022) La prima stagione deldiè andata in onda nel 2010 e il format nacque un po’ per caso. A “C’è Posta per Te”, infatti, Maria De Filippi riceveva molte lettera da parte di anziani signori e signore che scrivevano per ritrovare il loro primo amore e magari non invecchiare da soli. Tra le signore c’era Rosetta. Così, Maria De Filippi decise di affiancare alcon protagonisti tronisti e corteggiatori un”, con persone più grandi, dai 40/45 in su, e consentire anche a loro di conoscere potenziali partner. Gemma Galgani è l’unica protagonista delrimasta dalla prima puntata a oggi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Tina Cipollari, chi scelse quando ...

