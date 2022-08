Ultime Notizie – Elton John conferma il duetto con Britney Spears (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le indiscrezioni la conferma: Britney Spears tornerà sulla scena musicale per una collaborazione con Sir Elton John. È stato lo stesso Elton a pubblicare quella che è stata letta come l’ufficializzazione della notizia e del titolo del brano: la star inglese ha postato infatti le parole ‘Hold me closer’ accompagnate da una rosa (presente da tempo tutti i post di Britney come una ‘firma’) e da un razzo (simbolo invece caro al ‘rocket man’). Quello che non è chiaro è se il brano sia un inedito o una cover: i fan dei due si sono infatti sbizzarriti sulle ipotesi perché la frase ‘Hold me closer, tiny dancer’ (‘Tienimi più vicino, piccola ballerina’, letteralmente) è presente nel brano ‘Tiny dancer’ pubblicato da Elton John nel 1971, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le indiscrezioni latornerà sulla scena musicale per una collaborazione con Sir. È stato lo stessoa pubblicare quella che è stata letta come l’ufficializzazione della notizia e del titolo del brano: la star inglese ha postato infatti le parole ‘Hold me closer’ accompagnate da una rosa (presente da tempo tutti i post dicome una ‘firma’) e da un razzo (simbolo invece caro al ‘rocket man’). Quello che non è chiaro è se il brano sia un inedito o una cover: i fan dei due si sono infatti sbizzarriti sulle ipotesi perché la frase ‘Hold me closer, tiny dancer’ (‘Tienimi più vicino, piccola ballerina’, letteralmente) è presente nel brano ‘Tiny dancer’ pubblicato danel 1971, ...

