Ultime Notizie – Benzina e diesel | oggi continua calo prezzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 9 agosto 2022) Prosegue anchela riduzione deidisulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in saliscendi (su la, giù il),si registra un nuovo intervento suiraccomandati: torna a muoversi Eni con un taglio di 2 centesimi sui due carburanti. In attesa di recepire l’ultima sforbiciata, ipraticati alla pompano a scendere, in particolare sul self, a valle dei ribassi decretati nei giorni scorsi dagli operatori. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 8 agosto, il prezzo medio nazionale praticato ...