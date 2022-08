Ucraina, esplosioni vicino a una base militare russa in Crimea: “Una vittima”. Kiev: “È un nostro attacco, è solo l’inizio” (Di martedì 9 agosto 2022) La colonna di fumo in lontananza si alza da Novofedorovka, nel distretto di Saksky, nella Crimea occidentale dove sorge una base militare russa. Le immagini messe in rete da alcune persone presenti sulle spiagge del Mar Nero mostrano le conseguenze di un attacco rivendicato da Kiev con diverse esplosioni udite nella regione conquistata dai russi nel corso della prima invasione dell’Ucraina, nel 2014, proprio il giorno dopo l’annuncio di Joe Biden su ulteriori forniture di armi ai soldati di Volodymyr Zelensky per un totale di 1 miliardo di dollari. Un alto funzionario militare ucraino ha detto al New York Times che sono state le forze armate di Kiev a colpire la base russa, provocando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) La colonna di fumo in lontananza si alza da Novofedorovka, nel distretto di Saksky, nellaoccidentale dove sorge una. Le immagini messe in rete da alcune persone presenti sulle spiagge del Mar Nero mostrano le conseguenze di unrivendicato dacon diverseudite nella regione conquistata dai russi nel corso della prima invasione dell’, nel 2014, proprio il giorno dopo l’annuncio di Joe Biden su ulteriori forniture di armi ai soldati di Volodymyr Zelensky per un totale di 1 miliardo di dollari. Un alto funzionarioucraino ha detto al New York Times che sono state le forze armate dia colpire la, provocando ...

Open_gol : Il ministero della Difesa russo aveva inizialmente parlato di un'esplosione accidentale di munizioni. Il portavoce… - alfonso_unial : #Ucraina Esplosioni in Crimea: un morto. Kiev: 'Siamo stati noi, è solo l'inizio'???????????????????? Dai, dai.....????????????????… - RomanoDeNoni : Siamo alle solite: la #russia dice che le esplosioni all'aerodromo in #Crimea non sono dovute ad un attacco, mentre… - romi_andrio : RT @Open_gol: Il ministero della Difesa russo ha parlato di un'esplosione accidentale di munizioni. Non ci sarebbero vittime, mentre sempre… - diStasioStefano : RT @agosto_stefania: Dice Diverse esplosioni si sono verificate in un aeroporto militare nell'annessa penisola ucraina di #Crimea , a causa… -