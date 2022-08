Toyota, si rinnova la app di mobilità Kinto Go (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Kinto Go, l’aggregatore multimodale di servizi di mobilità di Kinto, terzo brand globale del gruppo Toyota dedicato alla mobilità semplice, inclusiva, sostenibile si rinnova introducendo importanti novità. L’App integra in modo semplice e digitale le funzioni di pianificazione del viaggio, prenotazione, pagamento e biglietteria tutto a portata di mano. Difatti offre all’utente un ampio ventaglio di soluzioni di mobilità personale e per il tempo libero trasformando il proprio smartphone in un utile ed efficace strumento per gestire il proprio viaggio. Ad esempio, è possibile, con pochi click, visualizzare i percorsi, i mezzi di trasporto pubblico (metro, treni, bus…) e gli orari più adatti per raggiungere una destinazione, prenotare ed acquistare i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –Go, l’aggregatore multimodale di servizi didi, terzo brand globale del gruppodedicato allasemplice, inclusiva, sostenibile siintroducendo importanti novità. L’App integra in modo semplice e digitale le funzioni di pianificazione del viaggio, prenotazione, pagamento e biglietteria tutto a portata di mano. Difatti offre all’utente un ampio ventaglio di soluzioni dipersonale e per il tempo libero trasformando il proprio smartphone in un utile ed efficace strumento per gestire il proprio viaggio. Ad esempio, è possibile, con pochi click, visualizzare i percorsi, i mezzi di trasporto pubblico (metro, treni, bus…) e gli orari più adatti per raggiungere una destinazione, prenotare ed acquistare i ...

