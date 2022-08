Sesso con le prostitute tra Pomezia e Ardea, ma poi chi pulisce? In strada resta di tutto (FOTO) (Di martedì 9 agosto 2022) Seconda parte della nostra inchiesta sul mondo della prostituzione ad Ardea e Pomezia. Se finora tuttavia abbiamo guardato il fenomeno dal punto di vista di chi esercita questo mestiere e come dato oggettivo, adesso andiamo a considerare un aspetto che probabilmente in pochi hanno esaminato. Chi pulisce i luoghi dove esercitano le prostitute? Il Corriere della Città – AGOSTO 2022 Cosa abbiamo trovato lungo le strade Il problema non sussiste chiaramente quando il rapporto viene consumato in hotel o in casa, ma nei casi in cui – e sono ancora tantissimi – questo avviene in strada, all’aperto o in macchina, i rifiuti prodotti non vengono di certo portati a casa dal cliente. Ed ecco che a terra si trova di tutto: fazzoletti sporchi – sia umidificati che tradizionali – involucri di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Seconda parte della nostra inchiesta sul mondo della prostituzione ad. Se finora tuttavia abbiamo guardato il fenomeno dal punto di vista di chi esercita questo mestiere e come dato oggettivo, adesso andiamo a considerare un aspetto che probabilmente in pochi hanno esaminato. Chii luoghi dove esercitano le? Il Corriere della Città – AGOSTO 2022 Cosa abbiamo trovato lungo le strade Il problema non sussiste chiaramente quando il rapporto viene consumato in hotel o in casa, ma nei casi in cui – e sono ancora tantissimi – questo avviene in, all’aperto o in macchina, i rifiuti prodotti non vengono di certo portati a casa dal cliente. Ed ecco che a terra si trova di: fazzoletti sporchi – sia umidificati che tradizionali – involucri di ...

