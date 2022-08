Quanto costa la Flat tax al 15% di Matteo Salvini (Di martedì 9 agosto 2022) La Flat tax al 15% domina la campagna elettorale. Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi e proprio ieri Matteo Salvini sono tornati a proporla. Oggi la misura della cosiddetta “tassa piatta” è in vigore per le Partite Iva con un reddito fino a 65 mila euro annui. Ma il progetto dei due leader del centrodestra è di estenderla a tutti. Ovvero, come ha spiegato ieri il Capitano, ai lavoratori dipendenti. Che però sono circa 18 milioni. Nel 2018 l’allora responsabile economico del partito Armando Siri aveva quantificato il costo della misura in 50 miliardi di euro. Che sarebbero stati compensati dall’emersione del sommerso, secondo la sua tesi. Il motto è infatti far pagare meno per far pagare tutti. Una tassa piatta al 23%, invece, costerebbe tra i 20 e i 30 miliardi ogni anno. Ma soprattutto: a chi conviene una Flat tax? ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Latax al 15% domina la campagna elettorale. Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi e proprio ierisono tornati a proporla. Oggi la misura della cosiddetta “tassa piatta” è in vigore per le Partite Iva con un reddito fino a 65 mila euro annui. Ma il progetto dei due leader del centrodestra è di estenderla a tutti. Ovvero, come ha spiegato ieri il Capitano, ai lavoratori dipendenti. Che però sono circa 18 milioni. Nel 2018 l’allora responsabile economico del partito Armando Siri aveva quantificato il costo della misura in 50 miliardi di euro. Che sarebbero stati compensati dall’emersione del sommerso, secondo la sua tesi. Il motto è infatti far pagare meno per far pagare tutti. Una tassa piatta al 23%, invece, costerebbe tra i 20 e i 30 miliardi ogni anno. Ma soprattutto: a chi conviene unatax? ...

herbertballeri : Scusi #Carnevali quanto costa #Raspadori ?? - ParliamoDiNews : Luca Argentero in vacanza in Toscana: quanto costa il resort di lusso? #Toscana #vacanze #9agosto - Open_gol : La tassa piatta per i lavoratori dipendenti è una proposta del Capitano e di Berlusconi. Far pagare meno per far pa… - mar_garitaaa : @pedestant ma quanto costa - nicolagiordano : RT @herbertballeri: Scusi #Carnevali quanto costa #Raspadori ?? -