Migliori siti web Proxy gratuiti e senza registrazione

(Di martedì 9 agosto 2022) Capita ormai sempre più spesso di incappare in un sito con l'avviso che annuncia la non disponibilità nel nostro paese oppure che sembra sparito anche se non lo è veramente, diventato improvvisamente irraggiungibile. In questi casi, a meno che non è davvero stato chiuso, siamo di fronte ad un sito bloccato in Italia, per ragioni che vanno dalla censura ai, più probabilmente, motivi legali. Per questo genere di, i cui server non risiedono in Italia, le autorità non hanno, solitamente, il potere di chiudere il sito, ma possono chiedere ai provider di internet come Telecom e Fastweb di renderli inaccessibili e obbligare Google a non farli trovare nei risultati di ricerca. Per fortuna ci sono diversi metodi per bypassare il blocco deidal proprio computer che vanno dall'uso di TOR o di programmi VPN al cambio di DNS. Se però non possiamo ...