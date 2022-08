Marco Cucolo, il dramma: «Ho ancora dolori incredibili» (Di martedì 9 agosto 2022) Momento particolarmente delicato per Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory Del Santo, dopo l'avventura all'Isola dei Famosi, ha avuto parecchi problemi di salute e pochi giorni fa è stato dimesso dall'ospedale. I dolori, però, sono ancora presenti, tanto che li definisce «incredibili». Marco Cucolo: il dramma che sta vivendo Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Marco Cucolo ha raccontato che sta vivendo un vero e proprio dramma. Oltre ad essere lontano dalla fidanzata Lory Del Santo, volata in America per andare a trovare il figlio, è stato da poco dimesso dall'ospedale ma i dolori non lo lasciano in pace. Dopo l'avventura all'Isola dei Famosi, Marco ha avuto parecchi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 agosto 2022) Momento particolarmente delicato per. Il fidanzato di Lory Del Santo, dopo l'avventura all'Isola dei Famosi, ha avuto parecchi problemi di salute e pochi giorni fa è stato dimesso dall'ospedale. I, però, sonopresenti, tanto che li definisce «».: ilche sta vivendo Intervistato dal settimanale Nuovo Tv,ha raccontato che sta vivendo un vero e proprio. Oltre ad essere lontano dalla fidanzata Lory Del Santo, volata in America per andare a trovare il figlio, è stato da poco dimesso dall'ospedale ma inon lo lasciano in pace. Dopo l'avventura all'Isola dei Famosi,ha avuto parecchi ...

