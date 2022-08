Mar-a-Lago | FBI perquisisce la residenza di Donald Trump

TizianaFerrario : Pare che #FBI cercasse materiale che #Trump avrebbe portato con sè dalla Casa Bianca.Mai FBI aveva fatto irruzione… - alinatede : RT @HSkelsen: L'FBI che perquisisce casa a Trump a Mar-a-Lago è molto intrigante. - EnricoBonotto : RT @jacopo_iacoboni: Trump a Mar a Lago passava praticamente il tempo a strappare e distruggere documenti, anche classificati https://t.c… - rpalazzolo : RT @jacopo_iacoboni: Trump a Mar a Lago passava praticamente il tempo a strappare e distruggere documenti, anche classificati https://t.c… - Max_Alle : RT @HSkelsen: L'FBI che perquisisce casa a Trump a Mar-a-Lago è molto intrigante. -

Blitz dell'Fbi nella tenuta di Donald Trump a- a -, a Palm Beach in Florida. È stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti, che si trovava alla Trump Tower a New York, a rivelarlo con un lungo comunicato in cui parla di "...La residenza in Florida di Donald Trump , la sontuosa villa di- a -buen retiro dell'ex presidente e della sua famiglia, è stata perquisita dall'Fbi . E' stato lo stesso tycoon a dare la notizia bomba in un comunicato alla Cnn nel quale ha definito il ...A Mar-a-Lago, Florida, l'FBI ha fatto irruzione e perquisito la residenza privata dell'ex presidente degli USA Donald Trump.L'FBI ha eseguito nella notte italiana un mandato di perquisizione nella tenuta di Mar-a-Lago in Florida dell'ex presidente Donald Trump nell'ambito di un'indagine sulla presunta cattiva gestione di d ...