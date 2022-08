Grease in tv, dove guardare film con John Travolta e Olivia Newton-John (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – All’indomani della morte di Olivia Newton-John, Mediaset dedica all’attrice la prima serata di Italia1 mandando in onda ‘Grease’, il film cult che nel 1978 lanciò lei e John Travolta nell’olimpo di Hollywood. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, la pellicola diretta da Randal Kleiser è senza dubbio uno dei musical dii maggior successo nella storia del cinema. ‘Grease’ è disponibile anche in streaming su Netflix, Prime Video, Tim Vision, Infinity. E ancora su Google Play film, Apple Tv (acquisto o noleggio). Trama Nel corso delle vacanze estive, Danny ha conosciuto Sandy, una dolce ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d’amore. Al ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – All’indomani della morte di, Mediaset dedica all’attrice la prima serata di Italia1 mandando in onda ‘’, ilcult che nel 1978 lanciò lei enell’olimpo di Hollywood. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, la pellicola diretta da Randal Kleiser è senza dubbio uno dei musical dii maggior successo nella storia del cinema. ‘’ è disponibile anche in streaming su Netflix, Prime Video, Tim Vision, Infinity. E ancora su Google Play, Apple Tv (acquisto o noleggio). Trama Nel corso delle vacanze estive, Danny ha conosciuto Sandy, una dolce ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d’amore. Al ...

