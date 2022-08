Gli scienziati cinesi identificano un nuovo virus: Langya. Almeno 35 casi, non sembra capace di trasmettersi da uomo a uomo (Di martedì 9 agosto 2022) Un nuovo virus dalla Cina è stato identificato e presentato in un articolo da ricercatori appartenenti a diverse istituzioni cinesi sul New England Journal of Medicine. Almeno 35 persone sono state infettate da questo agente patogeno, partire dal 2018, denominato Langya (LayV). Il virus appartiene alla famiglia degli Henipavirus, la stessa a cui fanno capo il virus Hendra e quello Nipah, entrambi con tassi di mortalità compresi tra il 40 e il 75%. I primi dati, comunque, suggeriscono che il nuovo virus non abbia la capacità di diffondersi efficacemente nell’uomo e che è meno aggressivo dei suoi parenti stretti. L’indagine che ha portato all’identificazione del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Undalla Cina è stato identificato e presentato in un articolo da ricercatori appartenenti a diverse istituzionisul New England Journal of Medicine.35 persone sono state infettate da questo agente patogeno, partire dal 2018, denominato(LayV). Ilappartiene alla famiglia degli Henipa, la stessa a cui fanno capo ilHendra e quello Nipah, entrambi con tassi di mortalità compresi tra il 40 e il 75%. I primi dati, comunque, suggeriscono che ilnon abbia la capacità di diffondersi efficacemente nell’e che è meno aggressivo dei suoi parenti stretti. L’indagine che ha portato all’identificazione del...

