Gigi D’Alessio | tre nuove date del Noi due tour – A gentile richiesta

Si aggiungono 3 nuovi concerti al Noi due tour – A gentile richiesta, il tour di Gigi D'Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani: il 13 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro, l'11 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI) e il 14 novembre al Teatro Odeon di Biella. Ecco il calendario aggiornato con le nuove date: 6 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 29 aprile 2020 e 7 ottobre 2021)

