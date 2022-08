Formula 1 - Leclerc in vacanza in Sardegna con il suo nuovo yacht Riva (Di martedì 9 agosto 2022) L'automobile e il mondo della nautica, un connubio non così insolito, tra veicoli ispirati alle imbarcazioni e motori adottati in entrambi i settori. E Riva, celebre produttore di yacht e iconici motoscafi, non è estraneo a tutto ciò: dopo l'esclusiva Fiat 500 ispirata alle sue barche e l'Abarth 695 Rivale, anche in questa stagione il nome dell'azienda appare sulle monoposto Ferrari di Formula 1 e sui caschi dei suoi piloti. Tra questi c'è ovviamente Charles Leclerc, ora in vacanza in Sardegna proprio con il suo nuovo yacht Riva, di cui lo stesso monegasco e il cantiere italiano hanno pubblicato le immagini sui rispettivi account Instagram. Di gran lusso. Battezzato Sedici, come il numero di gara a cui è affezionato ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 agosto 2022) L'automobile e il mondo della nautica, un connubio non così insolito, tra veicoli ispirati alle imbarcazioni e motori adottati in entrambi i settori. E, celebre produttore die iconici motoscafi, non è estraneo a tutto ciò: dopo l'esclusiva Fiat 500 ispirata alle sue barche e l'Abarth 695le, anche in questa stagione il nome dell'azienda appare sulle monoposto Ferrari di1 e sui caschi dei suoi piloti. Tra questi c'è ovviamente Charles, ora ininproprio con il suo, di cui lo stesso monegasco e il cantiere italiano hanno pubblicato le immagini sui rispettivi account Instagram. Di gran lusso. Battezzato Sedici, come il numero di gara a cui è affezionato ...

