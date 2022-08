Elezioni, Calenda: “Accordo con Renzi? Non parlo più di accordi fino a quando non sono fatti, siglati con il sangue” (Di martedì 9 agosto 2022) “Accordo con Renzi? Ne è appena saltato uno non parlo più di accordi finché non sono fatti”, così il leader di Azione, Carlo Calenda, entrando nella sede del suo movimento dopo l’intervista rilasciata a La Stampa. Poi ha glissato tutte le altre domande rispondendo: “Non parlo più di accordi fino a quando non sono fatti, siglati con il sangue“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “con? Ne è appena saltato uno nonpiù difinché non”, così il leader di Azione, Carlo, entrando nella sede del suo movimento dopo l’intervista rilasciata a La Stampa. Poi ha glissato tutte le altre domande rispondendo: “Nonpiù dinoncon il“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

