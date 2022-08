(Di martedì 9 agosto 2022) Francesco, esponente di spicco del Pd, in una intervista al Corriere della Sera ha commentato la recente rottura dell'con Carlo. "l'unità dei, non ...

Francesco, esponente di spicco del Pd, in una intervista al Corriere della Sera ha commentato la recente rottura dell'alleanza con Carlo Calenda. "Abbiamo scelto l'unità dei progressisti, non abbiamo mai ...... lepolitiche possono essere fatte su binari paralleli. L'avversario è la destra. Contro questa destra va fatta una battaglia da fronti diversi". Lo dice Francesco, responsabile Enti ... Elezioni, Boccia (Pd): “Calenda non ha mai unito, abbiamo scelto alleanza tra progressisti” Boccia: "Sarebbe stata una sorpresa se questa volta Calenda avesse unito. Ma Calenda non ha mai unito. A Napoli andò contro Manfredi prendendo lo 0,5 % e a Roma andò contro Gualtieri”.Il leader di Italia Viva ci crede: "La grande ammucchiata non funziona, le nostre idee sono vicine". L'ex ministro temporeggia: "Ci riparleremo ma voglio chiarezza perché non voglio perdere la mia rep ...