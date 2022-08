**Elezioni: ancora in stand by intesa Renzi-Calenda, lavori in corso ma manca ancora il sì** (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nulla". Già all'ora di pranzo, a chi gli chiedeva lumi, Matteo Renzi rispondeva che ancora non era aria per una intesa con Carlo Calenda. Il 'lavorio' tra Azione e Iv in realtà è partito, ma ancora mancano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: "Se Calenda ci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno", ha spiegato Renzi. Una apertura rispetto alla quale, però, "da Azione" sono arrivate "reazioni molto fredde", è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua, Calenda non ha chiuso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nulla". Già all'ora di pranzo, a chi gli chiedeva lumi, Matteorispondeva chenon era aria per unacon Carlo. Il 'o' tra Azione e Iv in realtà è partito, mano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: "Seci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno", ha spiegato. Una apertura rispetto alla quale, però, "da Azione" sono arrivate "reazioni molto fredde", è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua,non ha chiuso ...

